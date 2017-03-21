Из-за сбоя пользователи «ВКонтакте» получили права модераторов. Видео

В ночь на 21 марта, в соцсети «ВКонтакте» произошел сбой, в результате которого пользователи на короткое время получили права модераторов. Каждый смог увидеть сайт глазами администраторов, передает
Пользователи получили доступ к баг-трекеру, расширенным функциям профилей, где есть кнопки «Личная карточка», «Вектор интересов», «Открыть приватные фото», «Статистика страницы» и другие.
Многих возмутило то, что модераторы могут просматривать приватные фотографии и просматривать истории запросов.
На данный момент сбой устранили.