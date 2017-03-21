Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:06, 21 марта 2017 651
 0    0

Из-за сбоя пользователи «ВКонтакте» получили права модераторов. Видео 1

Из-за сбоя пользователи «ВКонтакте» получили права модераторов. Видео

В ночь на 21 марта, в соцсети «ВКонтакте» произошел сбой, в результате которого пользователи на короткое время получили права модераторов. Каждый смог увидеть сайт глазами администраторов, передает Roem.ru.

Пользователи получили доступ к баг-трекеру, расширенным функциям профилей, где есть кнопки «Личная карточка», «Вектор интересов», «Открыть приватные фото», «Статистика страницы» и другие.

Многих возмутило то, что модераторы могут просматривать приватные фотографии и просматривать истории запросов.

На данный момент сбой устранили.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
12:06, 21 марта 2017
Из-за сбоя пользователи «ВКонтакте» получили права модераторов. Видео 1
15:49, 20 марта 2017
Компания Sony представила новый бюджетный смартфон
20:17, 18 марта 2017
Омский ученый выиграл грант на создание косметики из помета червей
14:04, 18 марта 2017
Топовый iPhone 7 подешевел в России на 35%
8:08, 18 марта 2017
В Рязани усовершенствовали самолет Ил-76 для ВВС Белоруссии. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

Корреспондент RZN.info пообщался с врачом-ортодонтом Анастасией Арвачевой и детским врачом-стоматологом Евгением Лавренюком.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 56 159
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 3
14:59, 7 марта 2017 41 478
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 5
17:05, 19 марта 2017 34 627
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
12:02, 12 марта 2017 32 712
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:52, 17 марта 2017 28 843
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
Все новости
Форум