В аварии в Рязанском районе пострадали пассажиры «Лады» и «Киа»

В аварии в Рязанском районе пострадали пассажиры Lada и Kia. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП
Пострадавших с травмами доставили в больницу.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В аварии в Рязанском районе пострадали пассажиры Lada и Kia. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП
Пострадавших с травмами доставили в больницу.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьМатвеева вошла в десятку лучших спринтеров Кубка мира
|
cледующая новость →Рязанский магазин «Элекс» предложил покупателям рассрочку на два года без переплат
В 60-х «хрущевки» стали для множества семей долгожданной возможностью начать новую жизнь в собственной квартире.