«Росбанк» отсудил у рязанца более 350 тысяч рублей

Суд решил взыскал у рязанца в пользу ПАО «Росбанк» 360 тысяч 601 рубля 91 копейки. Об этом сообщила
26 апреля 2013 года банк предоставил заемщику кредит в размере 471 тысяч 634 рублей 00 копеек на приобретение автомобиля. Ответчик выплатил банку только часть кредита, в связи с чем образовалась задолженность в размере 360 тысяч 601 рубля 91 копейки.
В соответствии с условиями контракта банк имел право взыскать сумму до окончания срока выплаты кредита.
Помимо указанной ответчиком суммы, суд обязал его выплатить расходы о уплате госпошлины в размере 6 тысяч 806 рублей 02 копеек.
Решение суда не вступило в законную силу.