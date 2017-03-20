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15:00, 20 марта 2017 373
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«Росбанк» отсудил у рязанца более 350 тысяч рублей 1

«Росбанк» отсудил у рязанца более 350 тысяч рублей

Суд решил взыскал у рязанца в пользу ПАО «Росбанк» 360 тысяч 601 рубля 91 копейки. Об этом сообщила пресс-служба Скопинского районного суда.

26 апреля 2013 года банк предоставил заемщику кредит в размере 471 тысяч 634 рублей 00 копеек на приобретение автомобиля. Ответчик выплатил банку только часть кредита, в связи с чем образовалась задолженность в размере 360 тысяч 601 рубля 91 копейки.

В соответствии с условиями контракта банк имел право взыскать сумму до окончания срока выплаты кредита.

Помимо указанной ответчиком суммы, суд обязал его выплатить расходы о уплате госпошлины в размере 6 тысяч 806 рублей 02 копеек.

Решение суда не вступило в законную силу.


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