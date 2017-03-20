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17:42, 20 марта 2017 250

На Дне открытых дверей специалисты РНПК ответили на вопросы будущих студентов

На Дне открытых дверей специалисты РНПК ответили на вопросы будущих студентов

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», приняла участие в проведении Дня открытых дверей в Рязанском государственном радиотехническом университете.

На мероприятии молодые специалисты и представители кадровой службы РНПК познакомили абитуриентов с работой в компании «Роснефть», а также рассказали о программе обучения на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ», о поддержке, которое оказывает предприятие студентам во время обучения, о том, что их ждет на заводе после окончания вуза, подробно ответили на вопросы.

Молодые специалисты рассказали, что с 2008 года по инициативе РНПК на базе РГРТУ было открыто направление «Химическая технология». Рязанская НПК не только финансирует деятельности кафедры, но и обновляет материально-техническое оснащение, выплачивает корпоративные стипендии лучшим студентам и гранты преподавателям.

Также организуются все виды практик: экскурсии на предприятие, руководители и молодые специалисты завода читаются спецкурсы, сопровождают написание и защиту дипломных работ, со студентами проводятся командообразующие мероприятия, тренинги, спортивные и интеллектуальные турниры. Из 24 выпускников 2016 года более 70% трудоустроены в Рязанскую НПК.

В 2017 году базовая кафедра «Химическая технология органических веществ» предлагает 18 бюджетных мест и 14 на коммерческой основе на следующие формы обучения: бакалавриат и магистратура. Прием документов начнется в июне.


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