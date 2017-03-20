На Дне открытых дверей специалисты РНПК ответили на вопросы будущих студентов

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», приняла участие в проведении Дня открытых дверей в Рязанском государственном радиотехническом университете.
На мероприятии молодые специалисты и представители кадровой службы РНПК познакомили абитуриентов с работой в компании «Роснефть», а также рассказали о программе обучения на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ», о поддержке, которое оказывает предприятие студентам во время обучения, о том, что их ждет на заводе после окончания вуза, подробно ответили на вопросы.
Молодые специалисты рассказали, что с 2008 года по инициативе РНПК на базе РГРТУ было открыто направление «Химическая технология». Рязанская НПК не только финансирует деятельности кафедры, но и обновляет материально-техническое оснащение, выплачивает корпоративные стипендии лучшим студентам и гранты преподавателям.
Также организуются все виды практик: экскурсии на предприятие, руководители и молодые специалисты завода читаются спецкурсы, сопровождают написание и защиту дипломных работ, со студентами проводятся командообразующие мероприятия, тренинги, спортивные и интеллектуальные турниры. Из 24 выпускников 2016 года более 70% трудоустроены в Рязанскую НПК.
В 2017 году базовая кафедра «Химическая технология органических веществ» предлагает 18 бюджетных мест и 14 на коммерческой основе на следующие формы обучения: бакалавриат и магистратура. Прием документов начнется в июне.