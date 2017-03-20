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13:54, 20 марта 2017 136
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Лучшие кадеты Следкома России соберутся во второй раз в Ставрополе

Лучшие кадеты Следкома России соберутся во второй раз в Ставрополе

Лучшие кадеты Следкома России соберутся во второй раз в Ставрополе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Второй слет кадетов пройдет на базе ставропольской гимназии №24 имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Ядрова с 28 по 31 марта. На него приедут отличники и победители олимпиад из профильных кадетских классов Следкома из Иркутска, Мурманска, Химок, Кемерова, Севастополя, Санкт-Петербурга, Вологды, Новосибирска и московского Кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского, где в 2016 году прошел первый слет.

Для участников подготовят интеллектуально-правовой квест, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и тематические площадки с депутатами Госдумы.

Фото сайт Кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского


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