«Грибы» с глазами. Украинская группа собрала полный зал в Рязани

Украинская группа «Грибы» собрала полный зал в Рязани. Концерт прошел в воскресенье, 19 марта, в Deep Club.
На сцену клуба «Грибы» вышли на час позже запланированных 20:00. Группа исполнила для рязанцев свой единственный альбом «Дом на колесах» и новые композиции «Тает лед» и «Улицы пиарят нас». После этого музыканты повторили на бис популярные хиты: «Копы», «Интро», «Велик» и прочие.
Свой первый клип украинская группа «Грибы» выложила на YouTube в апреле 2016 года. С тех пор он набрал более 12 миллионов просмотров.
Фото из Instagram nasty_naka, dmc_ivani, vasiren, deepclubofficial