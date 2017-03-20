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10:52, 20 марта 2017 331
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«Грибы» с глазами. Украинская группа собрала полный зал в Рязани

«Грибы» с глазами. Украинская группа собрала полный зал в Рязани

Украинская группа «Грибы» собрала полный зал в Рязани. Концерт прошел в воскресенье, 19 марта, в Deep Club.

На сцену клуба «Грибы» вышли на час позже запланированных 20:00. Группа исполнила для рязанцев свой единственный альбом «Дом на колесах» и новые композиции «Тает лед» и «Улицы пиарят нас». После этого музыканты повторили на бис популярные хиты: «Копы», «Интро», «Велик» и прочие.

Свой первый клип украинская группа «Грибы» выложила на YouTube в апреле 2016 года. С тех пор он набрал более 12 миллионов просмотров.

Фото из Instagram nasty_naka, dmc_ivani, vasiren, deepclubofficial


Типа грибы))) Скоро начинаем))) 🤗🤗🤗

Публикация от Николай Ивашков (@dmc_ivani)

#грибы 🍄🍄🍄💜 #смоими @ma__ruuu @putilinka_ @siamka_live @tatiana_klimenko_

Публикация от Nastya (@nasty_naka)

Публикация от @vasiren

Ееее, КРУТОЙ ДВИЖ НАЧИНАЕТСЯ!!!#deepclub

Публикация от Deep Club (@deepclubofficial)

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