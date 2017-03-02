Жителя Ряжска задержали за кражу «качественного» тазика

Жителя Ряжска задержали за кражу со взломом из дачного дома пенсионерки. Об этом сообщила
О происшествии заявила 76-летняя местная жительница. Проведав свой дачный дом в селе Нагорное, она обнаружила следы взлома дверного замка и пропажу имущества. Выяснилось, что злоумышленник похитил еду, компьютерные колонки, металлическую посуду и тазики.
Полицейские не нашли свидетелей преступления, но местные жители заметили, что у одного мужчины в доме «неожиданно появился качественный металлический тазик».
Правоохранители проверили 36-летнего подозреваемого, которого ранее неоднократно судили за кражу, и обнаружили у него дома похищенные предметы.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.