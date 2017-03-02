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12:51, 2 марта 2017 289
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«ВКонтакте» будет создавать собственные мини-сериалы

«ВКонтакте» будет создавать собственные мини-сериалы

Социальная сеть «ВКонтакте» начала переговоры с продюсерами и телекомпаниями о создании эксклюзивного видеоконтента, передает ТАСС.

В сообщении гвоворится, что на начальном этапе социальная сеть готова инвестировать в съемки контента десятки миллионов рублей. Но снимать собственное кино и длинные сериалы «ВКонтакте» не планирует: ее интересуют короткие шоу, скетчкомы, мини-сериалы.

Причина такого решения в том, что дорогие и длительные проекты не смогут окупиться. Затраты на одну серию достигают 100-150 тысяч долларов.

Сообщается, что в данный момент «ВКонтакте» ведет переговоры с «СТС медиа», ЮТВ, ТНТ, «Базелевсом» и другими продюсерскими и ТВ-компаниями.


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«ВКонтакте» будет создавать собственные мини-сериалы
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