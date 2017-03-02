«ВКонтакте» будет создавать собственные мини-сериалы

Социальная сеть «ВКонтакте» начала переговоры с продюсерами и телекомпаниями о создании эксклюзивного видеоконтента, передает
В сообщении гвоворится, что на начальном этапе социальная сеть готова инвестировать в съемки контента десятки миллионов рублей. Но снимать собственное кино и длинные сериалы «ВКонтакте» не планирует: ее интересуют короткие шоу, скетчкомы, мини-сериалы.
Причина такого решения в том, что дорогие и длительные проекты не смогут окупиться. Затраты на одну серию достигают 100-150 тысяч долларов.
Сообщается, что в данный момент «ВКонтакте» ведет переговоры с «СТС медиа», ЮТВ, ТНТ, «Базелевсом» и другими продюсерскими и ТВ-компаниями.