Весной в Рязани посадят более 500 деревьев. Отчет о проведении работ по весеннему благоустройству представили Олегу Булекову в среду, 1 марта, сообщили на
Высадить деревья, а также 1400 кустарников и 420 тысяч цветов планируют до конца мая. Кроме того, более 3300 растений появятся на улицах города на средства торгово-промышленных предприятий, активов территориального общественного самоуправления и других организаций.
Отмечается, что кроме классических клумб в этом году в городе сделают еврогрядки, овощные композиции, «эко» и аптекарские клумбы.
На данный момент уже специалисты уже разработали эскизы оформления территорий.