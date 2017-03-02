В Рыбном рецидивиста задержали за кражу телефона и еды

В Рыбном задержали злоумышленника, который ограбил 45-летнего местного жителя прямо у него дома. Об этом сообщила
Известно, что утром в дверь потерпевшего постучал незнакомец, который был пьян. Когда хозяин дома открыл, нарушитель ворвался внутрь и потребовал денег на алкоголь. Получив отказ, он набросился на мужчину с кулаками, а затем похитил сотовый телефон, лежащий на столе, набил пакет продуктами из холодильника и скрылся.
Полицейские зафиксировали приметы злоумышленника, опросили местных жителей и выяснили, к ограблению причастен 36-летний местный житель, ранее судимый за кражу.
Рецидивиста разыскали и задержали, у него дома обнаружили похищенные продукты и телефон, которые он не успел продать. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.