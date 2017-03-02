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15:03, 2 марта 2017 232
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В Рязанской области резко выросли продажи электронных полисов ОСАГО

В Рязанской области резко выросли продажи электронных полисов ОСАГО

В 2017 году жители Рязанской области заключили 7 163 договора ОСАГО в электронном виде. Данные на 21 февраля опубликовал Российский союз автостраховщиков. При этом за весь прошлый год в регионе продали 2 540 таких полисов.

По количеству сделок в этом году область заняла 13-е место в стране, между Оренбургской и Башкирией. Лидируют Краснодарский край (36 366), Волгоградская и Ростовская области. Замкнули список Тыва, Магаданская область и Чукотский автономный округ (56).

Рязанская тенденция совпала со всероссийской: 355 тысяч договоров против 330 тысяч.

Напомним, с 1 января продажа электронных полисов стала обязательной для страховых компаний.


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