В Рязанской области резко выросли продажи электронных полисов ОСАГО

В 2017 году жители Рязанской области заключили 7 163 договора ОСАГО в электронном виде. Данные на 21 февраля опубликовал
По количеству сделок в этом году область заняла 13-е место в стране, между Оренбургской и Башкирией. Лидируют Краснодарский край (36 366), Волгоградская и Ростовская области. Замкнули список Тыва, Магаданская область и Чукотский автономный округ (56).
Рязанская тенденция совпала со всероссийской: 355 тысяч договоров против 330 тысяч.
Напомним, с 1 января продажа электронных полисов стала обязательной для страховых компаний.