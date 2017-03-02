В Рязани ищут пропавшую школьницу из Москвы

В Рязани ищут 14-летнюю Юлию Короткину, которая пропала в Москве. Школьница может находиться в любом регионе, сообщили в группе поискового отряда «
Девушка ушла из дома 10 февраля, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, черные короткие волосы, серые глаза.
Была одета: камуфляжная куртка, серая толстовка, черные брюки, кроссовки с бело-сине-красными полосками. С собой имеет разноцветный рюкзак.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700 54 52 или 112, 02, 102.