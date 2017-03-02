Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:06, 2 марта 2017 130
 0    0

В домах многодетных семей и пожилых жителей Спасского района установили пожарную сигнализацию

В домах многодетных семей и пожилых жителей Спасского района установили пожарную сигнализацию

В Спасском районе в домах многодетных семей и пожилых людей бесплатно установили пожарную сигнализацию. В рамках этой акции закупили десять домовых извещателей, пишет издательство «Пресса».

Сигнализацию установили в частном доме с печным отоплением по улице Пушкина проживает семья с двумя детьми, один из которых имеет инвалидность. Их родители нигде не работают.

Также оборудование передали хозяину дома по улице Пушкина, где живет семья с пятью детьми в возрасте от 1 года до 12 лет и пенсионерке из дома по улице Маяковского, где также проживает многодетная семья.

«Я доволен, что не забываете о многодетных. Датчик — вещь полезная, обязательно буду пользоваться и соседям порекомендую», — прокомментировал местный житель.

Отмечается, что в марте акция продолжится.

Фото издательства «Пресса»


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:06, 2 марта 2017
В домах многодетных семей и пожилых жителей Спасского района установили пожарную сигнализацию
10:40, 2 марта 2017
В ночь на четверг снег убрали с семи рязанских улиц
16:51, 1 марта 2017
В четверг на двух рязанских улицах отключат воду
14:03, 1 марта 2017
Рязанских маршрутчиков направят на теоретический экзамен в ГИБДД
12:48, 1 марта 2017
Ямы на улице Зубковой в Рязани засыпали щебнем
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани

От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани 4

Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:14, 27 февраля 2017 27 835
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
20:06, 17 февраля 2017 25 859
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 21 477
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 195
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
12:01, 21 февраля 2017 13 236
Сбежать в Санкт-Петербург 14-летней рязанке помешала случайность — полиция
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум