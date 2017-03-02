В домах многодетных семей и пожилых жителей Спасского района установили пожарную сигнализацию

В Спасском районе в домах многодетных семей и пожилых людей бесплатно установили пожарную сигнализацию. В рамках этой акции закупили десять домовых извещателей, пишет издательство «
Сигнализацию установили в частном доме с печным отоплением по улице Пушкина проживает семья с двумя детьми, один из которых имеет инвалидность. Их родители нигде не работают.
Также оборудование передали хозяину дома по улице Пушкина, где живет семья с пятью детьми в возрасте от 1 года до 12 лет и пенсионерке из дома по улице Маяковского, где также проживает многодетная семья.
«Я доволен, что не забываете о многодетных. Датчик — вещь полезная, обязательно буду пользоваться и соседям порекомендую», — прокомментировал местный житель.
Отмечается, что в марте акция продолжится.
Фото издательства «Пресса»