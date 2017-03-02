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13:54, 2 марта 2017 116
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Три рязанские школы пригласили журналиста «Первого канала» работать по купленному диплому. Видео

Три рязанские школы пригласили журналиста «Первого канала» работать по купленному диплому. Видео

Фото: Pixabay.com

Три рязанские школы пригласили журналиста «Первого канала» работать по купленному диплому. Сюжет вышел в эфир в четверг, 2 марта.

Для эксперимента журналистка заказала на сайте фальшивый диплом лингвиста-преподавателя. В нем есть вкладыш с оценками, который, по словам корреспондента, выглядит реалистично. По документу девушка окончила институт в 2010 году и, согласно легенде, нигде не работала семь лет.

Несмотря на отсутствие опыта, три школы Рязанской области пригласили «педагога» на собеседования. В первой и второй школе на диплом не обратили внимания, были готовы взять учителя на работу с сентября и предложили зарплату около 20 тысяч рублей.

В третьей школе преподавателя английского хотели взять в любое время, так как накануне уволился педагог. Журналистке показали кабинет, в котором предлагали работать. Директор долго изучал диплом, однако он не высказал сомнений и снял копию документа.

Отмечается, что Оренбургский суд запретил доступ к трем сайтам, на которых продавали фальшивые дипломы.


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