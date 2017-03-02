Три рязанские школы пригласили журналиста «Первого канала» работать по купленному диплому. Видео

Три рязанские школы пригласили журналиста «Первого канала» работать по купленному диплому. Сюжет
Для эксперимента журналистка заказала на сайте фальшивый диплом лингвиста-преподавателя. В нем есть вкладыш с оценками, который, по словам корреспондента, выглядит реалистично. По документу девушка окончила институт в 2010 году и, согласно легенде, нигде не работала семь лет.
Несмотря на отсутствие опыта, три школы Рязанской области пригласили «педагога» на собеседования. В первой и второй школе на диплом не обратили внимания, были готовы взять учителя на работу с сентября и предложили зарплату около 20 тысяч рублей.
В третьей школе преподавателя английского хотели взять в любое время, так как накануне уволился педагог. Журналистке показали кабинет, в котором предлагали работать. Директор долго изучал диплом, однако он не высказал сомнений и снял копию документа.
Отмечается, что Оренбургский суд запретил доступ к трем сайтам, на которых продавали фальшивые дипломы.