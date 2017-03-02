В среду, 22 февраля, в Москве, в правительстве Российской Федерации наградили участников всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за работу в социальных и благотворительных сферах в 2016 году, об этом сообщили в пресс-службе «Транснефть — Верхняя Волга».
В мероприятии приняли участие: зампред правительства России Ольга Голодец, минтруда и социальной защиты России Максим Топилин, председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
На церемонии награждения генеральному директору АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрию Левину вручили высшую награду конкурса — гран-при.
В конкурсе приняли участие более сорока российских организаций, оценки выставлялись по различным показателям социальной эффективности.
Напомним, церемония проводится ежегодно с 2000 года. В декабре 2016 года на региональном этапе конкурса АО «Транснефть — Верхняя Волга» победила в четырех номинациях.