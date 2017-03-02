Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:59, 2 марта 2017 327

«Транснефть — Верхняя Волга» победила в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

«Транснефть — Верхняя Волга» победила в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

В среду, 22 февраля, в Москве, в правительстве Российской Федерации наградили участников всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за работу в социальных и благотворительных сферах в 2016 году, об этом сообщили в пресс-службе «Транснефть — Верхняя Волга».

В мероприятии приняли участие: зампред правительства России Ольга Голодец, минтруда и социальной защиты России Максим Топилин, председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

На церемонии награждения генеральному директору АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрию Левину вручили высшую награду конкурса — гран-при.

В конкурсе приняли участие более сорока российских организаций, оценки выставлялись по различным показателям социальной эффективности.

Напомним, церемония проводится ежегодно с 2000 года. В декабре 2016 года на региональном этапе конкурса АО «Транснефть — Верхняя Волга» победила в четырех номинациях.


© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:59, 2 марта 2017
«Транснефть — Верхняя Волга» победила в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»
12:54, 2 марта 2017
В Рязани ищут пропавшую школьницу из Москвы
12:51, 2 марта 2017
«ВКонтакте» будет создавать собственные мини-сериалы
12:47, 2 марта 2017
Рязанцев попросили помочь в покупке батареек для фотоаппарата воспитанников Костинского интерната
12:36, 2 марта 2017
РНПК и Рязанский радиоуниверситет получили лицензию на подготовку магистров
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

«Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:14, 27 февраля 2017 28 059
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
20:06, 17 февраля 2017 25 874
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 21 721
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 220
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
12:01, 21 февраля 2017 13 242
Сбежать в Санкт-Петербург 14-летней рязанке помешала случайность — полиция
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум