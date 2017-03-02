Рязанский салон красоты заставил женщину использовать свои услуги на 70 тысяч рублей

Жительница г. Москвы И. обратилась в суд с иском к ООО «Галатея» о защите прав потребителя. В обоснование исковых требований истец указала, что между ней и ООО «Галатея» был заключен договор, в соответствии с которым ООО «Галатея» обязалось оказать ей на возмездной основе медицинскую услугу: 48 процедур по уходу за лицом. Стоимость услуг составила 69 869 рублей 35 копеек. Договор был заключен после проведения сеанса бесплатной (рекламной) косметологической процедуры. Поскольку истец не имела при себе денежных средств, ее уговорили оплатить услугу в кредит. Несмотря на её заявление о невозможности являться для принятия процедур и оплачивать кредит, в связи с проживанием в другом городе, под психологическим давлением, её вынудили заключить договор с ООО «Галатея», а также кредитный договор с кредитной организацией. При заключении договора ООО «Галатея» уверило ее, что имеет законные основания для оказания ей всех необходимых услуг, однако не представило ей лицензий на оказание медицинских услуг. Дома истец проверила наличие у ООО «Галатея» таких лицензий на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и выяснила, что они отсутствуют.

Данным договором она не воспользовалась, процедуры не принимала, так как на следующий день после проведения демонстрационной косметологической процедуры на лице появились высыпания.

В добровольном порядке возместить причиненный моральный вред ответчик отказался.

Истец И. просила суд расторгнуть договор на оказание платных медицинских услуг, взыскать в свою пользу с ООО «Галатея» денежные средства, оплаченные по договору, в сумме 69 869 рублей 35 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 4 163 рубля 10 копеек, моральный вред в сумме 30 000 рублей 00 копеек, а также судебные расходы в сумме 30 000 рублей 00 копеек по оплате услуг представителя.

По результатам судебного рассмотрения суд принял решение исковые требования И. к ООО «Галатея» о защите прав потребителя удовлетворить частично.

Расторгнуть договор на оказание платных медицинских услуг, заключенный между И. и ООО «Галатея».

Взыскать с ООО «Галатея» в пользу И. денежные средства в сумме 69 869 рублей 35 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 4 163 рубля 10 копеек, моральный вред в сумме 5 000 рублей 00 копеек, штраф в сумме 39 516 рублей 22 копейки, судебные расходы в сумме 25 000 рублей 00 копеек по оплате услуг представителя.

Взыскать с ООО «Галатея» в доход бюджета государственную пошлину в сумме 2 720 рублей 97 копеек.

Решение суда вступило в законную силу.