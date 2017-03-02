67-летний рязанский пенсионер незаконно прописал в своем доме гражданина Киргизии. Об этом сообщили в
Также известно, что в другом районе города 30-летний мужчина фиктивно поставил на учет гражданина Узбекистана.
В селе Покровское Ухоловского района за фиктивную постановку на учет гражданина Таджикистана полицейские возбудили уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Кроме того, в рабочем поселке Чучково 45-летняя местная жительница фиктивно поставила на учет иностранца.
В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Злоумышленникам грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.