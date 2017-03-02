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11:08, 2 марта 2017 260
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Рязанский пенсионер незаконно прописал в своем доме гражданина Киргизии

Рязанский пенсионер незаконно прописал в своем доме гражданина Киргизии

67-летний рязанский пенсионер незаконно прописал в своем доме гражданина Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Также известно, что в другом районе города 30-летний мужчина фиктивно поставил на учет гражданина Узбекистана.

В селе Покровское Ухоловского района за фиктивную постановку на учет гражданина Таджикистана полицейские возбудили уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Кроме того, в рабочем поселке Чучково 45-летняя местная жительница фиктивно поставила на учет иностранца.

В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Злоумышленникам грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.


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