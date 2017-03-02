Рязанский ОНФ уличил сетевые магазины в продаже спиртного у школ

ОНФ уличил рязанские магазины в продаже алкоголя и сигарет вблизи учебных заведений. Активисты выявили подозрительные точки при помощи «Яндекс.Карт», провели «контрольные закупки», сохранив чеки, а в четверг, 2 марта, при помощи дально- и шагомеров уточнили расстояние на месте в присутствии журналистов.
Законодательство запрещает продавать алкогольные изделия ближе 50 метров от школ и детских садов, табачные — ближе 100, пояснил главный детский нарколог области Александр Шишков. При этом речь идет не о самих зданиях учреждений, а об их территории. ОНФ замерил расстояние до заборов.
В четверг активисты посетили несколько магазинов в Горроще и Канищеве. Всего они выявили около 15 нарушителей, в основном это крупные «сетевики». Маленькие магазины, как правило, соблюдают требования закона, отметил Шишков.
Но среди последних также есть недобросовестные. В частности, в магазине «Дорбый» на Весенней улице, в 32 метрах от Городской станции юных техников, активистам из-под полы продали без чека водку и сигареты.
Собранные данные ОНФ передаст в прокуратуру, Роспотребнадзор и администрацию Рязани. Шишков не исключил обращения и в сами магазины.
Медик напомнил, что наркологические болезни неизлечимы и подчеркнул: «Любое заболевание легче предотвратить, чем лечить. Ограничительные меры законодательства — это тоже профилактика. Соблюдение этих нормативов существенно облегчает работу наркологов и сохраняет здоровье подрастающего поколения».