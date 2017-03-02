Рязанские власти не утвердили схему утилизации мусора

Власти Рязанской области пока не утвердили территориальную схему обращения с отходами, которую уже согласовал Росприроднадзор. Об этом сообщила
Кроме Рязанской схему также не утвердили в Архангельской, Тамбовской, Тверской, Томской областях и в Удмуртской Республике.
Росприроднадзор рекомендовал властям регионов опубликовать проекты территориальных схем по утилизации мусора в формате «открытых данных» для возможности их обсуждения с широким кругом заинтересованных лиц, включая представителей экологической общественности.
«В настоящее время выбраны 26 „пилотных“ регионов, в которых будет осуществлен переход до 1 января 2019 года на новую систему обращения с отходами», — говорится в сообщении.