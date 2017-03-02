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15:34, 2 марта 2017 305
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Рязанец займется реабилитацией Распутина

Рязанец займется реабилитацией Распутина

Рязанец Игорь Евсин, член Союза писателей России, займется реабилитацией Распутина, сообщили в информационно-аналитической службе «Русская народная линия».

«Стоит задача собрать и обобщить объективные материалы, основанные на исторических и архивных исследованиях, о жизни и мученической кончине Григория Распутина с целью его общественной реабилитации», — отметили члены комиссии по реабилитации Распутина.

Также в состав народной комиссии войдут: журналисты, клирики, художники, писатели из разных городов. Ответственным секретарем комиссии стал директор издательства «Царское дело» Сергей Астахов

Напомним, ранее на Урале представили рязанскую икону Григория Распутина. Картину написали в 1920-х годах монахи Рязанского Свято-Троицкий монастыря.


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