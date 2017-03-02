Рязанец займется реабилитацией Распутина

Рязанец Игорь Евсин, член Союза писателей России, займется реабилитацией Распутина, сообщили в информационно-аналитической службе «
«Стоит задача собрать и обобщить объективные материалы, основанные на исторических и архивных исследованиях, о жизни и мученической кончине Григория Распутина с целью его общественной реабилитации», — отметили члены комиссии по реабилитации Распутина.
Также в состав народной комиссии войдут: журналисты, клирики, художники, писатели из разных городов. Ответственным секретарем комиссии стал директор издательства «Царское дело» Сергей Астахов
Напомним,