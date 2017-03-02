Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:36, 2 марта 2017 338

РНПК и Рязанский радиоуниверситет получили лицензию на подготовку магистров

РНПК и Рязанский радиоуниверситет получили лицензию на подготовку магистров

РНПК и Рязанский радиоуниверситет откроют магистратуру на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ». Первый набор на очную и очно-заочную магистратуру состоится в этом году.

Документ, выданный федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, позволяет готовить будущих специалистов высшей квалификации.

В рамках процедуры лицензирования проверку прошел кадровый состав преподавателей РГРТУ и Рязанской НПК, а также материально-техническое обеспечение кафедры.

Напомним, что Рязанская НПК открыла направление на базе РГРТУ в 2011 году. За шесть лет в Рязанском радиоуниверситете появились: три лаборатории с новым оборудованием, отремонтированы аудитории, лучшим студентам стали выплачивать корпоративные стипендии. Кроме того, для учащихся проводят экскурсии на завод, производственные и преддипломные практики. В 2016 году состоялся второй выпуск бакалавров, из 46 выпускников больше половины трудоустроились в РНПК.

Справка

В настоящее время на кафедре обучается 167 студентов: 57 — на очном отделении, 14 — на очно-заочном и 96 -на заочном. Обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» является второй ступенью в корпоративной программе непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Основная цель программы — обеспечить постоянный приток на предприятия «Роснефти» молодежи.


© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:59, 2 марта 2017
«Транснефть — Верхняя Волга» победила в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»
12:54, 2 марта 2017
В Рязани ищут пропавшую школьницу из Москвы
12:51, 2 марта 2017
«ВКонтакте» будет создавать собственные мини-сериалы
12:47, 2 марта 2017
Рязанцев попросили помочь в покупке батареек для фотоаппарата воспитанников Костинского интерната
12:36, 2 марта 2017
РНПК и Рязанский радиоуниверситет получили лицензию на подготовку магистров
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

«Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:14, 27 февраля 2017 28 060
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
20:06, 17 февраля 2017 25 874
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 21 721
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 220
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
12:01, 21 февраля 2017 13 242
Сбежать в Санкт-Петербург 14-летней рязанке помешала случайность — полиция
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум