РНПК и Рязанский радиоуниверситет получили лицензию на подготовку магистров

РНПК и Рязанский радиоуниверситет откроют магистратуру на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ». Первый набор на очную и очно-заочную магистратуру состоится в этом году.
Документ, выданный федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, позволяет готовить будущих специалистов высшей квалификации.
В рамках процедуры лицензирования проверку прошел кадровый состав преподавателей РГРТУ и Рязанской НПК, а также материально-техническое обеспечение кафедры.
Напомним, что Рязанская НПК открыла направление на базе РГРТУ в 2011 году. За шесть лет в Рязанском радиоуниверситете появились: три лаборатории с новым оборудованием, отремонтированы аудитории, лучшим студентам стали выплачивать корпоративные стипендии. Кроме того, для учащихся проводят экскурсии на завод, производственные и преддипломные практики. В 2016 году состоялся второй выпуск бакалавров, из 46 выпускников больше половины трудоустроились в РНПК.
Справка
В настоящее время на кафедре обучается 167 студентов: 57 — на очном отделении, 14 — на очно-заочном и 96 -на заочном. Обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» является второй ступенью в корпоративной программе непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Основная цель программы — обеспечить постоянный приток на предприятия «Роснефти» молодежи.