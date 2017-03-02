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17:34, 2 марта 2017 317
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Реке в Путятинском районе вернули историческое название

Реке в Путятинском районе вернули историческое название

Реке в Путятинском районе вернули историческое название. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Река Шиш проходит через село Глебово. Более десяти лет назад во время реконструкции участка трассы М-5, который проходит через водоем, Шиш переименовали в Суходол.

Краеведы возмутились по поводу переименования, писали об этом в местную газету, направляли просьбы вернуть название в Федеральное управление автодорог «Большая Волга». По словам исследователей, на берегах реки в XIV веке князь Олег Рязанский впервые победил монголо-татар.

Доказательством для возвращения наименования Шиш стала книга Владимира Морозова «Уезд Пресвятой Богородицы».

Фото ИД «Пресса»


© RZN.info

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