Реке в Путятинском районе вернули историческое название. Об этом сообщило издательство «
Река Шиш проходит через село Глебово. Более десяти лет назад во время реконструкции участка трассы М-5, который проходит через водоем, Шиш переименовали в Суходол.
Краеведы возмутились по поводу переименования, писали об этом в местную газету, направляли просьбы вернуть название в Федеральное управление автодорог «Большая Волга». По словам исследователей, на берегах реки в XIV веке князь Олег Рязанский впервые победил монголо-татар.
Доказательством для возвращения наименования Шиш стала книга Владимира Морозова «Уезд Пресвятой Богородицы».
Фото ИД «Пресса»