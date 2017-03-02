Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:47, 2 марта 2017 113

Региональному отделению «Единой России» исполнилось 15 лет. Видео

Региональному отделению «Единой России» исполнилось 15 лет. Видео

В четверг, 2 марта, региональному отделению «Единой России» исполнилось 15 лет. В этот день Аркадий Фомин поздравил всех единороссов с праздником.

«Пройден большой путь становления. Мы начинали работать в оппозиции, из года в год постепенно укрепляли свои позиции, в результате стали ведущей политической силой в регионе. Сегодня рязанское отделение — это почти 17 тысяч членов партии, более пяти тысяч сторонников, 32 местных отделения и 1043 первички. В наших рядах представители разных сфер, неравнодушные люди, настоящие профессионалы своего дела», — отметил Аркадий Фомин.

Также он рассказал, что «Единая Россия» постоянно обновляется, отвечая на вызовы времени, изменяются подходы к организации работы, партийные ряды пополняют новые люди.

«Сегодня мы в регионе реализуем более 20 партийных проектов, направленных на улучшение качества жизни рязанцев и развитие региона. В день юбилея я хотел бы сказать слова искренней благодарности всем членам и сторонникам партии, которые своей каждодневной работой укрепляют авторитет „Единой России“, пожелать здоровья, радости и хорошего настроения, а также новых успехов и новых побед!», — заключил Фомин.


© RZN.info

adv
Новости рубрики «Власть и политика»
16:47, 2 марта 2017
Региональному отделению «Единой России» исполнилось 15 лет. Видео
13:04, 2 марта 2017
Любимов с Ковалевым прибыли с рабочим визитом в Пронск 1
12:15, 2 марта 2017
Путин поздравил Горбачева с 86-летием
9:32, 2 марта 2017
Место Николая Любимова в Госдуме заняла Наталья Пилюс
15:19, 1 марта 2017
«Единая Россия» определит кандидата в рязанские губернаторы на конференции
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

«Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:14, 27 февраля 2017 28 546
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
20:06, 17 февраля 2017 26 075
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 22 055
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 254
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 13 375
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум