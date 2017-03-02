Региональному отделению «Единой России» исполнилось 15 лет. Видео

В четверг, 2 марта, региональному отделению «
«Пройден большой путь становления. Мы начинали работать в оппозиции, из года в год постепенно укрепляли свои позиции, в результате стали ведущей политической силой в регионе. Сегодня рязанское отделение — это почти 17 тысяч членов партии, более пяти тысяч сторонников, 32 местных отделения и 1043 первички. В наших рядах представители разных сфер, неравнодушные люди, настоящие профессионалы своего дела», — отметил Аркадий Фомин.
Также он рассказал, что «Единая Россия» постоянно обновляется, отвечая на вызовы времени, изменяются подходы к организации работы, партийные ряды пополняют новые люди.
«Сегодня мы в регионе реализуем более 20 партийных проектов, направленных на улучшение качества жизни рязанцев и развитие региона. В день юбилея я хотел бы сказать слова искренней благодарности всем членам и сторонникам партии, которые своей каждодневной работой укрепляют авторитет „Единой России“, пожелать здоровья, радости и хорошего настроения, а также новых успехов и новых побед!», — заключил Фомин.