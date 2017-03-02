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12:15, 2 марта 2017 157
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Путин поздравил Горбачева с 86-летием

Путин поздравил Горбачева с 86-летием

Владимир Путин поздравил экс-президента СССР Михаила Горбачева с 86-летием, передает ТАСС.

«На протяжении многих лет Вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества», — говорится в поздравлении.

Президент также отметил «богатый профессиональный, жизненный опыт» Горбачева.

Михаил Горбачев руководил СССР в 1985—1991 годах. После отставки он основал Гобачев-фонд, которым руководит до сих пор.


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