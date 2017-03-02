Путин поздравил Горбачева с 86-летием

Владимир Путин поздравил экс-президента СССР Михаила Горбачева с 86-летием, передает
«На протяжении многих лет Вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества», — говорится в поздравлении.
Президент также отметил «богатый профессиональный, жизненный опыт» Горбачева.
Михаил Горбачев руководил СССР в 1985—1991 годах. После отставки он основал Гобачев-фонд, которым руководит до сих пор.