Наталью Харибутову оставят в СИЗО еще на два месяца

Бывшего главного архитектора Рязани Наталью Харибутову, которую
О продлении меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовал следователь по особо важным делам, ссылаясь на то, что ранее назначенный срок заключения не является достаточным для окончания расследования. При этом защитник обвиняемой просил заменить пребывание подсудимой в изоляторе на залог или домашний арест.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей до 5 мая 2017 года включительно.
Напомним, в январе 2016 года Харибутова получила взятку от директора одной из строительных компаний в виде авиабилетов бизнес-класса по маршруту Москва — Пхукет и обратно стоимостью около 500 тысяч рублей для нее и ее дочери.