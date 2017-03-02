На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Зверопой» и «Логан»

В первый четверг весны на большие экраны традиционно выйдут новинки российского и зарубежного кинематографа. Пришло время выбрать, какие из них вы хотите посмотреть в первую очередь.
Одной из долгожданных мультипликационных новинок можно назвать мультфильм «Зверопой» от компании Illumination Entertainment. Также на экраны выйдет очередной фильм из серии «Люди Икс» — приключенческий боевик «Логан». Среди прочих новинок боевик «Автобан» режиссера Эрена Криви, драма «Золото» с Мэттью МакКонахом в главной роли, российско-итальянская комедия «Любовь прет-а-порте» и новый выпуска альманаха «Мульт в кино».
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