Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:08, 2 марта 2017 262
 0    0

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Зверопой» и «Логан»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Зверопой» и «Логан»

В первый четверг весны на большие экраны традиционно выйдут новинки российского и зарубежного кинематографа. Пришло время выбрать, какие из них вы хотите посмотреть в первую очередь.

Одной из долгожданных мультипликационных новинок можно назвать мультфильм «Зверопой» от компании Illumination Entertainment. Также на экраны выйдет очередной фильм из серии «Люди Икс» — приключенческий боевик «Логан». Среди прочих новинок боевик «Автобан» режиссера Эрена Криви, драма «Золото» с Мэттью МакКонахом в главной роли, российско-итальянская комедия «Любовь прет-а-порте» и новый выпуска альманаха «Мульт в кино».

Полный обзор новинок кино вы можете найти на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото с Кинопоиска


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
16:08, 2 марта 2017
На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Зверопой» и «Логан»
11:21, 1 марта 2017
Рязанский туристический маршрут включили в двадцатку самых узнаваемых в стране
13:59, 28 февраля 2017
На день рождения филармонии приедут рязанские звезды классической музыки
13:43, 28 февраля 2017
Следуя трендам, растя элиту. Рязанская филармония раскрыла программу следующего сезона
21:41, 27 февраля 2017
Рязанцев пригласили встретить весну на концерте Евгения Сапфирова
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани

От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани 6

Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:14, 27 февраля 2017 28 545
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
20:06, 17 февраля 2017 26 075
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 22 055
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 254
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 13 375
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум