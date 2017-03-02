Место Николая Любимова в Госдуме заняла Наталья Пилюс

ЦИК зарегистрировал депутатами Госдумы седьмого созыва экс-депутата Тульской облдумы Наталью Пилюс и боксера Дмитрия Пирога. Они являются членами партии «Единая Россия», сообщили на сайте телеканала «
Пилюс достался мандат Николая Любимова, назначенного врио губернатора Рязанской области. Вакантный мандат депутата
Пирог получил мандат Александра Меткина, который избрался по краснодарской региональной группе. В феврале депутат решил покинуть палату, так как получил предложение по своей прежней работе на предприятии в Краснодарском крае.
Фото со страницы Натальи Пилюс «ВКонтакте»