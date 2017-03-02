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9:32, 2 марта 2017 456
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Место Николая Любимова в Госдуме заняла Наталья Пилюс

Место Николая Любимова в Госдуме заняла Наталья Пилюс

ЦИК зарегистрировал депутатами Госдумы седьмого созыва экс-депутата Тульской облдумы Наталью Пилюс и боксера Дмитрия Пирога. Они являются членами партии «Единая Россия», сообщили на сайте телеканала «Дождь».

Пилюс достался мандат Николая Любимова, назначенного врио губернатора Рязанской области. Вакантный мандат депутата передается следующему кандидату в списке региональной группы партии.

Пирог получил мандат Александра Меткина, который избрался по краснодарской региональной группе. В феврале депутат решил покинуть палату, так как получил предложение по своей прежней работе на предприятии в Краснодарском крае.

Фото со страницы Натальи Пилюс «ВКонтакте»


© RZN.info

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