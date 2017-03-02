Сеть ресторанов McDonald’s создаст мобильное приложение для заказа еды, передает «
Приложение будет представлять собой сервис, благодаря которому клиент сможет не стоять в очереди на кассу, а заказать еду прямо со смартфона. Для этого ему нужно заполнить форму, где указать наименования блюд и их количество. Все введенные данные моментально проходят синхронизацию.
Скорость доставки будет зависеть от загруженности курьера. Сообщается, что в первое время сервис сможет охватить около 20 тысяч ресторанов McDonald’s по всему миру.