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9:59, 2 марта 2017 290
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McDonald’s создаст мобильное приложение для заказа еды

McDonald’s создаст мобильное приложение для заказа еды

Сеть ресторанов McDonald’s создаст мобильное приложение для заказа еды, передает «Экономика сегодня».

Приложение будет представлять собой сервис, благодаря которому клиент сможет не стоять в очереди на кассу, а заказать еду прямо со смартфона. Для этого ему нужно заполнить форму, где указать наименования блюд и их количество. Все введенные данные моментально проходят синхронизацию.

Скорость доставки будет зависеть от загруженности курьера. Сообщается, что в первое время сервис сможет охватить около 20 тысяч ресторанов McDonald’s по всему миру.


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