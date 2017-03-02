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17:09, 2 марта 2017 2 141
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Любимов впервые встретился с главами рязанских районов. Фото

Любимов впервые встретился с главами рязанских районов. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Врио губернатора региона Николай Любимов впервые встретился с главами рязанских муниципалитетов. Совещание прошло в рамках рабочей поездки в Пронский район в четверг, 2 марта. На встрече присутствовал советник губернатора Олег Ковалев, секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин и вице-губернатор Сергей Филимонов.

В обращении Любимов отметил, что на следующей неделе планирует посетить те районы, где на должность глав администрации назначена конкурсная процедура.

«Планирую поближе с этими территория познакомится и в целом изучить регион: то и кем живет, какие трудности испытывает», — рассказал Любимов.

Для этого он намерен посетить отчеты глав администраций и встретится с активами и коллективами предприятий районов.

«Надо разработать единый алгоритм действий, направленный на улучшение развития области», — подчеркнул врио губернатора.

По его словам, Рязанская область — динамичный регион с хорошим кадровым и интеллектуальным потенциалом.

«Надеюсь, что мы станем единой командой, которой удастся сохранить и приумножить то, что создавалось командой Олега Ковалева», — отметил Николай Любимов.

Экс-губернатор Олег Ковалев поблагодарил глав муниципалитетов за совместную работу и попросил, чтобы они помогли и поддержали нового губернатора.

«В трудных ситуациях мы всегда сплачивались и достигали максимального результата, у нас сформировался дружный и работоспособный коллектив. Мне бы хотелось, чтобы вы продолжали также активно работать», — заявил Ковалев.

Андрей Макаров поблагодарил за работу Олега Ковалева и отметил, что Николай Любимов сейчас нуждается в поддержке со стороны глав муниципалитетов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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