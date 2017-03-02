Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:26, 2 марта 2017 3 463
 0    0

Любимов открыл школу в Пронском районе

Любимов открыл школу в Пронском районе

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Врио губернатора Николай Любимов открыл школу в селе Октябрьское Пронского района. В четверг, 2 марта, вместе с советником Олегом Ковалевым и депутатом Госдумы от Рязанский области Андреем Макаровым он участвовал в школьной линейке.

«Школа оставила замечательные впечатления, — заявил Любимов. — Очень большая светлая школа и детский сад. Кабинеты с очень хорошим оборудованием. Есть где учиться детям, все условия для них созданы».

После линейки ученики провели первый урок в школе на тему «Село Октябрьское — моя родина». Напомним, на строительство новой школы, которое закончилось в конце 2016 года, потратили 202 миллиона рублей. В школе отведено 175 мест для учащихся и 75 для детского сада.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
14:26, 2 марта 2017
Любимов открыл школу в Пронском районе
13:54, 2 марта 2017
Три рязанские школы взяли на работу журналиста «Первого канала» с купленным дипломом. Видео 2
11:44, 2 марта 2017
Рязанский ОНФ уличил сетевые магазины в продаже спиртного у школ 2
21:09, 1 марта 2017
Рязанская область попала в топ-6 самых «мусорных» регионов России 7
19:58, 1 марта 2017
Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой учителей и врачей 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани

От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани 5

Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:14, 27 февраля 2017 28 293
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
20:06, 17 февраля 2017 25 997
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 21 892
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 225
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 13 335
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум