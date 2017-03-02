Любимов открыл школу в Пронском районе

Врио губернатора Николай Любимов открыл школу в селе Октябрьское Пронского района. В четверг, 2 марта, вместе с советником Олегом Ковалевым и депутатом Госдумы от Рязанский области Андреем Макаровым он участвовал в школьной линейке.
«Школа оставила замечательные впечатления, — заявил Любимов. — Очень большая светлая школа и детский сад. Кабинеты с очень хорошим оборудованием. Есть где учиться детям, все условия для них созданы».
После линейки ученики провели первый урок в школе на тему «Село Октябрьское — моя родина». Напомним, на строительство новой школы, которое закончилось в конце 2016 года, потратили 202 миллиона рублей. В школе отведено 175 мест для учащихся и 75 для детского сада.