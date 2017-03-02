Израильский джазмен рассказал о предстоящем концерте в Рязани

Израильский квартет Шахара Эльнатана выступит в рязанском кафе «Фонтан» в четверг, 2 марта. Перед концертом барабанщик Дэн Аран рассказал о своем творчестве.
Несмотря на то, что Аран живет в Израиле, он считает себя нью-йоркским музыкантом. «Для меня это значит, что на меня влияет музыка разных стилей, исполняемая на высоком уровне, в первую очередь, конечно, джаз», — сказал барабанщик. Также он отметил, что на него повлияла и разнообразная музыка Иерусалима.
По словам Арана, в их разновозрастном квартете все учатся друг у друга и приносят что-то «на общий стол». Своей «изюминкой» музыканты считают микс стилей и разный опыт участников группы.
«В Рязани я хотел бы поближе познакомиться с людьми и больше узнать об их культуре. Надеемся, что наша музыка Вам понравится», — поделился барабанщик.