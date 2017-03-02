Главный тренер «Барселоны» объявил об уходе из клуба

Главный тренер ФК «Барселона» Луис Энрике покинет клуб по окончании сезона, передает
Луис Энрике заявил, что еще до начала сезона говорил руководству клуба, что, возможно, не станет продлевать свой контракт. «Время пришло, о чем я вам сейчас и сообщаю», — сказал тренер.
«Я покидаю „Барселону“, потому что мне нужно отдохнуть. Хочу поблагодарить клуб за доверие, игроков за профессионализм и преданность, а болельщиков за поддержку», — добавил он. За несколько минут до публичного объявления о предстоящем уходе Луис Энрике сообщил о своем решении команде в раздевалке стадиона «Камп Ноу».
Луис Энрике поблагодарил клуб за три года работы и выразил надежду на успешные результаты в оставшиеся три месяца. «У нас осталось три месяца во всех турнирах. В одном из них ситуация, конечно, сложная, но я уверен, что общими усилиями, мы можем развернуть ее в свою пользу», — сказал он.