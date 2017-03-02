Актер скопинского театра сыграл моноспектакль по рассказу Захара Прилепина в Челябинске

В среду, 1 марта, Захар Прилепин встретился с жителями Челябинска на фестивале «CHELоВЕК ТЕАТРА». Зрители пообщались с рязанским писателем и увидели моноспектакль «Ты че такой похнюпый?», поставленный по его рассказу «Колеса» из сборника «Грех», пишет газета «
Главную и единственную роль в постановке исполнил актер скопинского театра «Предел» Михаил Сиворин, режиссером же выступил Владимир Дель.
«Это проникновенная история спившегося поэта, со смехом и слезами. По словам писателя, режиссер и актер настолько верно и тонко расставили акценты исповеди, что он, посмотрев спектакль, сам собой восхитился: „Какой талантливый парень!“», — говорится в сообщении.
Также Прилепин рассказал о своей новой книге «Взвод». Писатель признался, что работа над сборником была интересной, «вскрылся пласт героических историй поэтов Пушкинской поры».