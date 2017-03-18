Омский ученый выиграл грант на создание косметики из помета червей

Омский ученый Станислав Князев, работающий в лаборатории систематики и экологии беспозвоночных, представил на федеральном конкурсе инновационных проектов «Умник» технологию производства косметики из помета червей. Он выиграл грант в размере полумиллиона рублей, со ссылкой на Nation News передает телеканал «
По словам самого ученого, полученные в результате исследования данные о химическом составе мускусных секретов и копролитов дождевых червей смогут быть использованы для создания готовых косметических продуктов — например, масок, кремов или гелей.
Также Князев уверен в том, что экскременты червей обладают способностями увлажнять кожу, заживлять раны и уничтожать микробов. Все 500 тысяч будут потрачены на лабораторные испытания препарата.