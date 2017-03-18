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20:17, 18 марта 2017 346
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Омский ученый выиграл грант на создание косметики из помета червей

Омский ученый выиграл грант на создание косметики из помета червей

Омский ученый Станислав Князев, работающий в лаборатории систематики и экологии беспозвоночных, представил на федеральном конкурсе инновационных проектов «Умник» технологию производства косметики из помета червей. Он выиграл грант в размере полумиллиона рублей, со ссылкой на Nation News передает телеканал «360».

По словам самого ученого, полученные в результате исследования данные о химическом составе мускусных секретов и копролитов дождевых червей смогут быть использованы для создания готовых косметических продуктов — например, масок, кремов или гелей.

Также Князев уверен в том, что экскременты червей обладают способностями увлажнять кожу, заживлять раны и уничтожать микробов. Все 500 тысяч будут потрачены на лабораторные испытания препарата.


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