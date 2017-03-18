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9:03, 18 марта 2017 43
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Disney выплатит 3,8 млн долларов за удержание зарплат сотрудникам

Disney выплатит 3,8 млн долларов за удержание зарплат сотрудникам

Фото: Pixabay.com

Компания Walt Disney выплатит 3,8 млн долларов за удержание части зарплат сотрудников. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает РБК.

Деньги пойдут на выплаты сотрудникам развлекательных комплексов в штате Флорида, в том числе и работникам крупнейшего в мире парка развлечений Disney World. Всего возмещение от компании получат более 16 тысяч человек.

Walt Disney нарушала правила выплаты зарплат: так, из заработка сотрудников парка развлечений вычитали деньги на предоставляемую им форму. Из-за этого общий уровень их зарплаты сократился ниже минимально установленного на федеральном уровне. Кроме того, Disney не компенсировала своим сотрудникам переработку. Нарушения выявили и в учете рабочих часов сотрудников.


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