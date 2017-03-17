Женский взгляд. В Рязани открылась выставка фотографий кошек

В Рязани открылась выставка фотографий кошек «Сами по себе». В пятницу, 17 марта, ее представили в библиотеке имени Есенина.
Рязанский фотограф и член Союза фотохудожников России Андрей Карев отметил, что эта фотовыставка — женский взгляд на кошек.
«Если бы мужчины их фотографировали, то в кадре обязательно были бы люди», — пояснил он.
В работах Татьяны Исаенко, Ирины Сергеевой, Галины Сазоновой, Галины Каплинской, Надежды Водорезовой, Ольги Джафаровой и Елены Кореневой представлены как домашние животные, так и уличные.