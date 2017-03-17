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16:58, 17 марта 2017 1 176
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Женский взгляд. В Рязани открылась выставка фотографий кошек

Женский взгляд. В Рязани открылась выставка фотографий кошек

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани открылась выставка фотографий кошек «Сами по себе». В пятницу, 17 марта, ее представили в библиотеке имени Есенина.

Рязанский фотограф и член Союза фотохудожников России Андрей Карев отметил, что эта фотовыставка — женский взгляд на кошек.

«Если бы мужчины их фотографировали, то в кадре обязательно были бы люди», — пояснил он.

В работах Татьяны Исаенко, Ирины Сергеевой, Галины Сазоновой, Галины Каплинской, Надежды Водорезовой, Ольги Джафаровой и Елены Кореневой представлены как домашние животные, так и уличные.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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