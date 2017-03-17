Забор у здания Арбитражного суда Рязанской области восстановили. Фото

Забор у Арбитражного суда Рязанской области восстановили. Вместо кирпичной кладки здание оградили железным листом с бетонным фундаментом.
Напомни, в конце февраля забор
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Забор у Арбитражного суда Рязанской области восстановили. Вместо кирпичной кладки здание оградили железным листом с бетонным фундаментом.
Напомни, в конце февраля забор
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Рязани уничтожили полтонны яблок и кабачков
|
cледующая новость →Афиша RZN.info рекомендует посетить концерт группы «Пикник» и вечер песен Александра Городницкого
В 60-х «хрущевки» стали для множества семей долгожданной возможностью начать новую жизнь в собственной квартире.