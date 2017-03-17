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15:54, 17 марта 2017 382
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Забор у здания Арбитражного суда Рязанской области восстановили. Фото

Забор у здания Арбитражного суда Рязанской области восстановили. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Забор у Арбитражного суда Рязанской области восстановили. Вместо кирпичной кладки здание оградили железным листом с бетонным фундаментом.

Напомни, в конце февраля забор обрушился из-за ветхости.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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