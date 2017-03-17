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19:21, 17 марта 2017 39
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Рязанец украл запчасти со склада

Рязанец украл запчасти со склада

Фото: Pixabay.com

Рязанец украл запчасти со склада. Об этом сообщила пресс-служба Сараевского районного суда.

Мужчина подъехал на своей машине к территории ООО «ХСУ Сараевский» Через проем под металлическими воротами он пролез на территорию и взломал навесные замки на воротах склада. Злоумышленник украл автозапчасти на девять тысяч рублей, погрузил их в автомобиль и решил сдать в пункт приема лома черного металла. По дороге его для проверки документов остановили автоинспекторы. В багажнике они обнаружили запчасти. Мужчина признался в краже.

Злоумышленника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ. С учетом правил части 5 статьи 69 УК РФ его приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы в 1 год с возложением определенных обязанностей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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