Рязанец украл запчасти со склада. Об этом
Мужчина подъехал на своей машине к территории ООО «ХСУ Сараевский» Через проем под металлическими воротами он пролез на территорию и взломал навесные замки на воротах склада. Злоумышленник украл автозапчасти на девять тысяч рублей, погрузил их в автомобиль и решил сдать в пункт приема лома черного металла. По дороге его для проверки документов остановили автоинспекторы. В багажнике они обнаружили запчасти. Мужчина признался в краже.
Злоумышленника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ. С учетом правил части 5 статьи 69 УК РФ его приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы в 1 год с возложением определенных обязанностей.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.