Корреспондент Esquire заглянул за кулисы скопинского театра. Фото

Корреспондент журнала
Журналист заглянул за кулисы театра, основанного в 1988 году, и пообщался с самим режиссером.
Он рассказал Esquire, что в 2006 году ему отдали целое крыло местного Дворца культуры, где раньше был спортзал, в котором и оборудовали зал на сто с лишним зрителей. Дели показали сундук с целой коллекцией русских традиционных костюмов, которые используют в этноспектакле «Красный угол». «Ради них в Скопин периодически наведываются сотрудники Государственного Эрмитажа», — отметил журналист.
Также «театральный турист» упомянул «трогательный» моноспектакль «Интимный дневник отличницы» на стихи поэтессы Веры Павловой и постановки на произведения «известного скопинца» Захара Прилепина.
«"Предел» и его основатели умудрились превратить в театр не только бывший спортзал, но и повседневную жизнь обитателей Скопина. В 2010-м перед ДК местным жителям показали шекспировского «Макбета», поставленного Владимиром Делем вместе с оказавшимся в этих краях режиссером Максимом Диденко. Вместо театрального света использовали фары 50 поставленных полукругом автомобилей. За спецэффекты отвечали 20 пластиковых бутылок пива, стрелявших в актеров пеной, и пожарная машина, поливавшая площадь дождем", — описал корреспондент.
Фото Esquire