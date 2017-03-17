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9:56, 17 марта 2017 332
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«Хендай» отзовет почти 1 миллион автомобилей в США

«Хендай» отзовет почти 1 миллион автомобилей в США

Южнокорейский автоконцерн отзывает около 1 млн автомобилей из-за потенциальной опасности для водителей. Поводом стал инцидент с неисправным ремнем безопасности, передает ТАСС.

Компания Hyundai объявила об отзыве почти 1 млн автомобилей Sonata в США. Речь идет о машинах, которые были выпущены с 2011 по 2014 год. Кроме того, под отзыв попадают гибридные версии этого авто, собранные с 2011 по 2015 год.

В общей сложности с рынка США компания отзовет 978 тыс. единиц автомобилей Sonata. Ранее стало известно, что из-за дефекта ремня безопасности один из водителей машины получил травму.


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