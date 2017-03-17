BMW озвучил новые цены на модельный ряд в России

В российском представительстве автомобилестроительной компании BMW объявили цены на модельный ряд транспортных средств, представленный в РФ. Отмечается, что в среднем стоимость авто повысилась на 1,9%, передает
Цены будут актуальны уже с 31 марта 2017 года. Так, стоимость 1-Series будет составлять минимум 1,49 миллиона рублей, а купе 2-Series обойдется россиянам не менее чем в 1,94 миллиона.
Кроме того, известно, что седаны 3-Series получат минимальный ценник в 1,82 миллиона, а кроссоверы X1 и X3 — в 1,88 и 2,78 миллиона рублей.
Представители компании не стали раскрывать официальных причин повышения цен. Однако эксперты предполагают, что оно связано с желанием производителей компенсировать колебания курса рубля.