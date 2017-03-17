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15:37, 17 марта 2017 249
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BMW озвучил новые цены на модельный ряд в России

BMW озвучил новые цены на модельный ряд в России

Фото: Pixabay.com

В российском представительстве автомобилестроительной компании BMW объявили цены на модельный ряд транспортных средств, представленный в РФ. Отмечается, что в среднем стоимость авто повысилась на 1,9%, передает ТАСС.

Цены будут актуальны уже с 31 марта 2017 года. Так, стоимость 1-Series будет составлять минимум 1,49 миллиона рублей, а купе 2-Series обойдется россиянам не менее чем в 1,94 миллиона.

Кроме того, известно, что седаны 3-Series получат минимальный ценник в 1,82 миллиона, а кроссоверы X1 и X3 — в 1,88 и 2,78 миллиона рублей.

Представители компании не стали раскрывать официальных причин повышения цен. Однако эксперты предполагают, что оно связано с желанием производителей компенсировать колебания курса рубля.


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