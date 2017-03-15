В Рязанской области подорожали помидоры и подешевели яблоки. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подорожали помидоры. Опустилась значительнее всего стоимость яблок. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 13 марта, RZN.info сообщил Рязаньстат.
Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- маргарин — 98,78 рубля за кг;
- сахар — 39,15 рубля за кг;
- капусту — 12,90 рубля за кг;
- сосиски и сардельки — 270,62 рубля за кг;
- сливочное масло — 412,88 рубля за кг;
- стерилизованное молоко — 58,65 рубля за л;
- творог — 229,10 рубля за кг;
- карамель — 191,13 рубля за кг;
- помидоры — 121,64 рубля за кг;
- пастеризованное молоко — 38,43 рубля за л;
- печенье — 106,60 рубля за кг;
- вермишель — 40,57 рубля за кг;
- картофель — 14,99 рубля за кг;
- лук — 19,02 рубля за кг;
- морковь — 16,77 рубля за кг.
По сравнению с ценами на 6 марта в Рязанской области наиболее заметно подорожали:
- помидоры — на 4,1%;
- картофель — на 3,9%;
- капуста — на 1,9%;
- огурцы — на 1,9% (до 159,29 рубля за кг).
Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:
- яблоки — на 4% (до 61,48 рубля за кг);
- сметана — на 2,2% (до 165,25 рубля за кг);
- курица — на 2% (до 115,43 рубля за кг);
- гречка — на 1,9% (до 65,72 рубля за кг).