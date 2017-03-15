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13:44, 15 марта 2017 135
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В Рязанской области подорожали помидоры и подешевели яблоки. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожали помидоры и подешевели яблоки. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подорожали помидоры. Опустилась значительнее всего стоимость яблок. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 13 марта, RZN.info сообщил Рязаньстат.

Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • маргарин — 98,78 рубля за кг;
  • сахар — 39,15 рубля за кг;
  • капусту — 12,90 рубля за кг;
  • сосиски и сардельки — 270,62 рубля за кг;
  • сливочное масло — 412,88 рубля за кг;
  • стерилизованное молоко — 58,65 рубля за л;
  • творог — 229,10 рубля за кг;
  • карамель — 191,13 рубля за кг;
  • помидоры — 121,64 рубля за кг;
  • пастеризованное молоко — 38,43 рубля за л;
  • печенье — 106,60 рубля за кг;
  • вермишель — 40,57 рубля за кг;
  • картофель — 14,99 рубля за кг;
  • лук — 19,02 рубля за кг;
  • морковь — 16,77 рубля за кг.

По сравнению с ценами на 6 марта в Рязанской области наиболее заметно подорожали:

  • помидоры — на 4,1%;
  • картофель — на 3,9%;
  • капуста — на 1,9%;
  • огурцы — на 1,9% (до 159,29 рубля за кг).

Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:

  • яблоки — на 4% (до 61,48 рубля за кг);
  • сметана — на 2,2% (до 165,25 рубля за кг);
  • курица — на 2% (до 115,43 рубля за кг);
  • гречка — на 1,9% (до 65,72 рубля за кг).

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