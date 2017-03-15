СМИ опубликовали информацию о том, что центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom объявил российскую юмористическую передачу КВН «инструментом политической стратегической коммуникации». Такое заявление сделано в новом исследовании «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы», передает «
«КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем», — говорится в докладе.
Авторы исследования утверждают, что благодаря «КВН-машине» у Кремля «есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму».
«Дальнейшее исследование должно быть сфокусировано на восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации», — заключили авторы доклада.
Спонсорами центра Stratcom выступают Эстония, Италия, Польша, Германия, Литва и Великобритания. Содействие центру оказывают Финляндия, США и Нидерланды.
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