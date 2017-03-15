В Молдавии создали игру для борьбы с «Синим китом»

Молдавские психотерапевты создали игру для для борьбы с «Синим китом» и назвали ее «Розовый кит». Об этом автор инициативы Штефан Попов рассказал агентству «
«Розовый кит» состоит из 50 уровней, которые может пройти каждый желающий. «Выполнить нужно все задания, но результат — не смерть, а счастливая жизнь», — говорится в сообщении.
Среди предложенных пунктов есть подобные:
- проснуться в 5:20 утра и пробежаться по парку;
- купить коллеге кофе и сладкий крендель;
- посадить дерево;
- вернуться в родную страну, если уехали.
По словам Попова, в Молдавии игра набрала огромную популярность.
«Я получил много хороших сообщений. Кто-то начал играть и стал бегать по утрам, читать книги, чаще обниматься. А у кого-то просто появился позитивный дух», — отметил психотерапевт.
В планах у Попова создание онлайн игры «Розовый кит» на базе Android.
Фото ficbook.net