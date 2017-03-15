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19:31, 15 марта 2017 291
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В Молдавии создали игру для борьбы с «Синим китом»

В Молдавии создали игру для борьбы с «Синим китом»

Молдавские психотерапевты создали игру для для борьбы с «Синим китом» и назвали ее «Розовый кит». Об этом автор инициативы Штефан Попов рассказал агентству «Лайф».

«Розовый кит» состоит из 50 уровней, которые может пройти каждый желающий. «Выполнить нужно все задания, но результат — не смерть, а счастливая жизнь», — говорится в сообщении.

Среди предложенных пунктов есть подобные:

  • проснуться в 5:20 утра и пробежаться по парку;
  • купить коллеге кофе и сладкий крендель;
  • посадить дерево;
  • вернуться в родную страну, если уехали.

По словам Попова, в Молдавии игра набрала огромную популярность.

«Я получил много хороших сообщений. Кто-то начал играть и стал бегать по утрам, читать книги, чаще обниматься. А у кого-то просто появился позитивный дух», — отметил психотерапевт.

В планах у Попова создание онлайн игры «Розовый кит» на базе Android.

Фото ficbook.net


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