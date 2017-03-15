Скопинка получила больше года исправительных работ за кражу денег из карманов знакомых

Ранее судимая жительница Скопина получила год и три месяца исправительных работ за две кражи из карманов знакомых. Об этом сообщила
Известно, что подсудимая выпивала в компании и увидела, как один мужчина доставал из кармана куртки деньги. Когда он уснул, злоумышленница похитила у него 600 рублей и скрылась, распорядившись суммой по своему усмотрению.
После этого обвиняемая пришла к своему знакомому, чтобы попросить взаймы. Однако мужчина, выпивавший у себя дома, отказал ей и убрал лежащие на столе 500 рублей в карман. Подождав, когда мужчина уснет, обвиняемая забрала у него деньги и скрылась, также распорядившись суммой по своему усмотрению.
Суд признал нарушительницу виновной в совершении двух краж и, учитывая отягчающие и смягчающие обстоятельства, назначил ей исправительные работы с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.