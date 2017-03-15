RZN.info определил победителей розыгрыша билетов на концерт группы «Пикник»

Завершился розыгрыш билетов на юбилейный концерт группы «Пикник». Прежде чем огласить результаты, предлагаем вашему вниманию правильные ответы на наши вопросы:
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В начале 70-х Эдмунд Шклярский непродолжительное время был гитаристом группы «Аквариум».
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В записи альбома «Вампирские песни» со своими композициями принял участие музыкант Андрей «Анри Альф» Карпенко.
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Сольный проект клавишника группы «Пикник» Стаса Шклярского носит название «Инкогнито».
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Имя композитора, недавно появившегося в шоу группы «Пикник» — Людвиг Ван Бетховен.
Обладателями пригласительных билетов на два лица стали:
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Людмила Шароченкова,
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Дмитрий Анашкин
Поздравляем победителей! Свои билеты они смогут получить в редакции RZN.info по адресу: ул. Радищева, д. 61, офис 37 (3 этаж). Напомним, что концерт группы «Пикник» состоится 18 марта в концертном зале Рязанской филармонии.