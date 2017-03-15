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12:03, 15 марта 2017 153
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RZN.info определил победителей розыгрыша билетов на концерт группы «Пикник»

RZN.info определил победителей розыгрыша билетов на концерт группы «Пикник»

Завершился розыгрыш билетов на юбилейный концерт группы «Пикник». Прежде чем огласить результаты, предлагаем вашему вниманию правильные ответы на наши вопросы:

  • В начале 70-х Эдмунд Шклярский непродолжительное время был гитаристом группы «Аквариум».

  • В записи альбома «Вампирские песни» со своими композициями принял участие музыкант Андрей «Анри Альф» Карпенко.

  • Сольный проект клавишника группы «Пикник» Стаса Шклярского носит название «Инкогнито».

  • Имя композитора, недавно появившегося в шоу группы «Пикник» — Людвиг Ван Бетховен.

Обладателями пригласительных билетов на два лица стали:

  • Людмила Шароченкова,

  • Дмитрий Анашкин

Поздравляем победителей! Свои билеты они смогут получить в редакции RZN.info по адресу: ул. Радищева, д. 61, офис 37 (3 этаж). Напомним, что концерт группы «Пикник» состоится 18 марта в концертном зале Рязанской филармонии.


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