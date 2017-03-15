Рязанский бензин подорожал на 3 копейки за неделю

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на 3 копейки и на понедельник, 13 марта, составила 36,64 рубля.
Цена на АИ-92 увеличились на шесть копеек, до 35,40 рубля за литр; АИ-95 остался на отметке 38,15. Литр дизельного топлива стоит 36 рублей 96 копеек — на шесть копеек дешевле, чем неделей ранее.
Регион сохранил десятое место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанские АИ-92 и АИ-95 остались 12-ми. По дороговизне дизтоплива область поднялась с девятой на восьмую строчку в округе.