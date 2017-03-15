Рязанские полицейские после погони задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщила
52-летний мужчина приехал в Рязань из области, чтобы купить автомобиль. Он заглянул к знакомым в садовое товарищество, где один из товарищей приревновал его к находящейся рядом девушке.
В ходе драки хозяева ударили мужчину топором по голове и рукам и отобрали у него кошелек с деньгами и банковской картой и телефон. Также они вытребовали у него пин-код карт, после чего скрылись. Пострадавший пришел в ближайший магазин, чтобы позвонить в полицию.
Прибывшие оперативники на пути к месту преступления разделились на группы, чтобы перекрыть злоумышленникам два пути. На железнодорожной насыпи полицейские увидели силуэты мужчины и женщины. Мужчина подходил под описание нападавшего. Оперативники пытались их остановить, однако прохожие сбежали.
Полицейские догнали беглеца и вскоре нашли второго нападавшего. Мужчин задержали. Как выяснилось, 38-летний житель Рязанской области и его 36-летний приятель не смогли снять деньги с карты, так как ее хозяин назвал неверный пин-код.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Им грозит до десяти лет тюрьмы.