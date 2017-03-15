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14:51, 15 марта 2017 189
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Рязанцу грозит 20 лет тюрьмы за распространение «синтетики»

Рязанцу грозит 20 лет тюрьмы за распространение «синтетики»

Рязанца задержали за распространение контейнеров с синтетикой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники обнаружили в интернете фейковую страницу, с помощью которой распространялись наркотики. Полицейские вычислили автора страницы и задержали его, когда он прятал контейнеры в Московском районе города.

Злоумышленником оказался 22-летний рязанец. При досмотре в его одежде и автомобиле обнаружили еще несколько партий «синтетики».

В каждом из контейнеров было более семи граммов наркотиков, всего изъяли более 30 граммов.

Как выяснилось, молодой человек пытался организовать в Рязани сеть распространения наркотиков от крупного подпольного интернет-магазина.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 22 лет лишения свободы.


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