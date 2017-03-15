Николай Любимов наградил рязанских курсантов и многодетную семью. Фото

Врио рязанского губернатора Николай Любимов наградил рязанских курсантов и многодетную семью. Вручение стипендий, государственных и региональных наград прошло в среду, 15 марта.
Любимов поздравил присутствующих с получением наград, отметив, что это результат глубоких знаний, упорного труда, целеустремленной работы, которая в любой профессии помогает добиться успеха. «Совместными усилиями мы сможем сделать Рязанскую область еще лучше», — заявил он.
Орденом «Родительская слава» врио губернатора наградил многодетную семью Белянских, в которой воспитывается девять детей. Он поблагодарил за самоотверженный родительский труд каждого члена семьи.
Именные губернаторские стипендии вручили курсантам ФСИН, университета УМВД и училища ВДВ.
«Уверен, что эти стипендии станут хорошим стимулом для дальнейшей вашей победной, успешной работы, — заметил Любимов. — Продолжайте отлично учиться, добивайтесь успехов, сохраняйте активную жизненную позицию, и вы сможете много достичь в жизни».
Также награды получили лучшие представители промышленности, строительной и транспортной отраслей, аграрного комплекса, сферы образования и здравоохранения, руководители муниципальных образований.
«То, что ваш труд отмечен государственными и региональными наградами — это свидетельство большого внимания и уважения к вашей работе», — заключил врио губернатора.